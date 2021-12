Iron Maiden lança novo álbum em agosto

O Iron Maiden marcou para 16 de agosto a data de lançamento de seu novo disco, "The Final Frontier", o mesmo nome da turnê que apresentará o álbum por Estados Unidos, Canadá e Europa.



No site da banda, não estão anunciadas datas de shows no Brasil ou em outros países da América Latina, mas os fãs já podem ter na página um aperitivo de "The Final Frontier" com o download gratuito da música "El Dorado" e as ilustrações do disco, obra de Melvyn Grant."Vamos incluir a música nos shows da nossa turnê", disse o vocalista do Iron Maiden, Bruce Dickinson, em comunicado de imprensa disponível no site do mítico grupo britânico de heavy metal.

