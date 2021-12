Irmãos podem se encontrar na sexta temporada de 'Game of Thrones'

Os rumores sobre a sexta temporada de Game of Thrones não param de surgir. Segundo informações do site Watchers on the Wall, os novo episódios da série podem marcar o reencontro de dois irmãos.

Sophie Turner, atriz que interpreta Sansa Stark na produção, foi vista no set de filmagens, indicando um possível reencontro com seu irmão Jon Snow (Kit Harrington), com retorno praticamente garantido depois do seu trágico fim de temporada.

Ainda de acordo com o site, uma grande batalha também deve ocorrer, com graves consequências. "A batalha terá perdas e daremos adeus a alguns personagens. Ramsay Bolton vai exibir pelo menos dois corpos de cabeça para baixo em suas cruzes. Esses personagens são bem conhecidos", diz a nota.

Game of Thrones voltará às telinhas no primeiro trimestre de 2016, em data a ser divulgada, na HBO, com episódios inéditos.

