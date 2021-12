Irmãos Macedo vão fazer show extra de projeto

O projeto Os Irmãos Macêdo – Carnaval, Música e Revolução vai ganhar mais uma sessão extra na sexta, 16, às 20h30, no Café-Teatro Rubi, no Sheraton da Bahia. O couvert artistico custa R$ 80.

No espetáculo de Armandinho, Betinho, Aroldo e André Macêdo, filhos de Osmar, a criatividade e a riqueza dos arranjos serão valorizadas pelo uso dos instrumentos eletroacústicos, em especial a ‘guibana’, guitarra baiana acústica lançada nesta temporada. A ideia de tocar as canções em um formato acústico já existia há algum tempo para os irmãos Macêdo.

Para colocar em prática esse projeto, eles contam com a direção artística de Andrezão Simões. “Este espetáculo é rico e revelador, tenho certeza que muita gente não sabe como tudo aconteceu. Usaremos o aconchego do Rubi para construir uma obra histórica, ouvindo o público e incorporando sugestões”, enfatiza Andrezão, bastante empolgado com o projeto.

