Iris Stefanelli renova contrato com a Rede TV!

A ex-BBB Iris Stefanelli vai renovar contrato com a Rede TV!. Segundo a coluna de Flávio Ricco, publicada no Uol, a diretora artística da emissora, Mônica Pimentel, assegurou que ela permanecerá participando do “TV Fama”, programa no qual começou a trabalhar após ter ficado famosa devido ao Big Brother Brasil, da Rede Globo.



Ainda de acordo com a coluna, Iris Stefanelli poderá trabalhar também em outros projetos da empresa após oficializar a renovação do contrato. A emissora não informou, contudo, quais são as outras atrações nas quais poderá ser encaixada.

