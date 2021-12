Intimismo ao vivo deixa Nando Reis vulnerável

É no violão que Nando Reis compõe. Concentrado, ele aproveita o tempo sozinho nos hotéis por onde passa para transformar em música o que vê ao seu redor. Em seu disco mais recente, Nando Reis Voz e Violão - No Recreio Vol. 1, o cantor e compositor apresenta um pouco dessa relação com o instrumento e com grandes sucessos da carreira.

"Uma música contém tudo aquilo que você ouve, lê, vive, é uma somatória, um pequeno mosaico da sua própria formação como indivíduo. A produtividade é a intensidade da própria vida", define o hitmaker.

É essa a ideia que sustenta composições como Os Cegos do Castelo, Luz Dos Olhos, All Star, Lamento Realengo, Nos Seus Olhos e Diariamente (gravada por Marisa Monte e inédita na voz do compositor). As músicas foram apresentadas por Nando em um show formato voz e violão no Citibank Hall de São Paulo, em abril de 2015.

Uma edição em vinil do disco está prevista para ser produzida pela fábrica Polysom e distribuída no mercado no começo de 2016.

Intérprete

A ideia de transformar a única apresentação captada despretensiosamente em disco só veio depois. O resultado se revela significativo se pensarmos na importância de destacar Nando Reis como compositor de sucessos e violonista de primeira linha.

No entanto, no palco, sozinho com o instrumento, ele sai enfraquecido como intérprete, já que sua voz não empolga, nem sustenta o vigor que as composições pedem. os arranjos fazem diferença em relação às versões já conhecidas.

Em geral, a vulnerabilidade do cantor fica menos visível quando ele aparece com uma formação de banda, seja como baixista por quase 20 anos nos Titãs, seja na carreira solo, acompanhado por Os Infernais.

Segundo ele, o batismo do disco como primeiro volume tem a intenção de deixar abertas todas as possibilidades para futuras produções.

"É como se fosse algo que corresse em paralelo a essa discografia de inéditas e discos em estúdio. O que eu imagino é que seja um trabalho com revelação de coisas de arquivos, coisas antigas, um canal de expressão com informações complementares, as demos dos outros discos antigos que fiz, uma quantidade enorme de coisas gravadas de outras formas".

Atualmente, ele trabalha em um novo disco de inéditas que deve ser lançado no próximo ano. "É difícil falar sobre um disco que ainda não está pronto. Um disco só existe quando ele termina", afirma.

