Internautas sugerem que episódios de 'Os Simpsons' previu greve de caminhoneiros

As inúmeras coincidências entre ficção e vida real fazem com que o seriado "Os Simpsons" seja conhecido por ter a habilidade prever futuro. E parece que aconteceu de novo: diversos internautas estão relacionando cenas da animação com a greve de caminhoneiros que teve início esta semana em vários Estados do Brasil - e que continua nesta sexta-feira, 25.

Embora o episódio não tenha relação com greve ou preço abusivo de combustíveis, as pessoas fizeram a associação mesmo assim. Em uma das cenas, Homer está dirigindo um caminhão ao lado de Bart e se depara com outros veículos alinhados, o que parece ser uma paralisação.

Na segunda imagem, ele está abastecendo o carro e o valor mostrando pela bomba é de US$ 999. Diversos internautas acreditam ser uma relação com o aumento do preço da gasolina no Brasil devido à greve.

Alguns fãs do seriado, porém, esclareceram do que se tratam as duas cenas de episódios distintos. A primeira é do episódio "Maximum Homerdrive", em que Homer decide virar caminhoneiro e, entre outras coisas, é perseguido por profissionais da categoria.

A segunda é só uma teoria que o personagem cria: "se ele gastar suficiente gasolina para passar o número da tabela da máquina, ele ganha gasolina de graça", explicou uma internauta.

