Internautas lamentam possível saída de Evaristo Costa da Globo

Evaristo Costa está entre os assuntos mais comentados nas redes sociais nesta quinta-feira, 20. Mas dessa vez não é por responder algum fã ou fazer comentários inusitados. O jornalista pode não ter o seu contrato renovado com a Globo, de acordo com informações do colunista Flávio Ricco, da Uol.

O vínculo de Evaristo com o canal vai até setembro, segundo a publicação, que destaca que o apresentador do Jornal Hoje deve passar um ano no exterior junto com a família e, só depois, decidir o futuro da carreira.

A notícia pegou de surpresa os fãs do jornalista, que inundaram nas redes sociais com reações de tristeza.

Bora bater panela na frente do prédio da globo #FicaEvaristo — suelen (@drthatpower) July 20, 2017

@evaristocosta #ficaevaristo meu jornal hoje sem você não é o mesmo.... 😢 — @taelia21 (@taelia21) July 20, 2017

