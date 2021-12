Internautas demonstram carinho pelo Rei do Pop Michael Jackson

>>Qual a importância de Michael Jackson para sua vida?

>>Você esteve com Michael Jackson quando ele veio à Bahia?

>>Que músicas de Michal Jackson marcaram a sua vida?

Músicas marcantes, jeito único de dançar e polêmico diante de tantos escândalos na vida pessoal. A devoção dos fãs ao Rei do Pop Michael Jackson ficou demonstrada nas centenas de depoimentos dos internautas do A TARDE On Line nesta sexta-feira, 26. A paixão pelo artista atinge desde os mais jovens, que acabaram de descobrir o potencial da sua voz, até os que possuem mais idade e se divertiram nas pistas de dança dos anos 80 com sucessos como Thriller e Billie Jean.

Pessoas de todas as idades lamentavam pela morte repentina do cantor que tinha 50 anos e preparava uma nova turnê. Era o caso do internauta Roberto Leal, que se esbaldou nas discotecas e virou admirador da musicalidade do artista. "Era uma adrenalina incontrolável, era aquela espera medonha pela chegada dos embalos de sábado à noite, e a garotada toda eufórica se acendia nas discotecas ao som de Thriller e tantos outros sucessos que fizeram época nas nossas juventudes", disse.

Quem também manteve o ar saudosista foi a internauta Moema Fonseca. "Michael Jackson marcou minha vida. Era pequena na época e fazia suas coreografias. Thriller para mim é o clip mais bem coreografado do mundo. Já até imitei o astro em uma apresentação na escola. Foi muito bom ter vivido a época do mito Jackson!", comentou.

NA BAHIA – A emoção também podia ser sentida nas palavras do público que esteve no Pelourinho em 1995, quando o Rei do Pop gravou parte do clipe "They don´t care about us". Lembranças que marcaram pessoas como a internauta Joana, de 24 anos.

Na época Joana era uma menina de apenas 11 anos e esteve no Pelourinho junto com os pais desde uma noite antes das gravações. "Dormimos na casa de uma senhora que sequer conhecíamos, mas que nos recebeu com muito carinho, tendo em vista a nossa ansiedade de ver o Rei. Vimos a gravação de perto, temos filmagens e muitas fotos do momento. Minha irmã até conseguiu tocar nele! Chorei muito lembrando de tudo. Saudades eternas do maior astro da música pop".

Quem parece ter tido ainda mais sorte foi o internauta Sílvio César Tudela. Além de ter visto Michael de perto na Bahia, o rapaz esteve no show de 1993, no Morumbi, em São Paulo. "Fiz malabarismos para ver Michael imortalizar as ruas do Pelô. Tudo parado, segurança total, fui chegando e, aos poucos, entre os vãos da multidão e dos sobrados, vi o Rei do Pop deslizar ao som do Olodum. Michael viverá para sempre!", afirmou.

E quando o assunto era repertório, não faltaram iniciativas daqueles que tiveram momentos marcantes no embalo de Michael. O internauta Wenilton Daltro, por exemplo, diz ter lágrimas nos olhos quando escuta a música "Happy", de 1973. "Lembra minha infância, quando eu ia ao cinema e a musica tocava nos alto-falantes. Ouço-a agora com nó na garganta que só se sente quando se perde um familiar muito querido. Que Deus o tenha e que descanse em paz", comentou.

Outra que se emociona é a internauta Isabelle, apaixonada pela canção "Black or white" desde que tinha sete anos e sequer entendia o que dizia a letra. "A voz de Michael provocava um efeito incrivel e quase sempre chorava de emoção. Ele sempre será parte de minha vida, embalando meus momentos com sua suave voz", finalizou.

