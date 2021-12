Apesar de bandas asiáticas femininas como a AKB48, do Japão, e a Wonder Girls, da Coreia do Sul, estarem conquistando fama no mundo, a apresentadora taiuanesa Shara Lin conseguiu fazer um pouco mais que isso. Ela tem sua própria banda e toca violino, cítara e piano.

Agora seu multitalento musical foi divulgado mundialmente por meio de um vídeo de ensaio, em que toca "Dancing Diva", da artista taiuanesa Jolin Tsai. A gravação atraiu mais de 4 milhões de visualizações no YouTube nas últimas três semanas.

Lin, uma atriz de 25 anos que tem formação em música, compilou a apresentação em cinco dias, com uma mistura de música pop e clássica taiwanesa, em que ela coloca um violino sob o queixo e se estica para tocar o piano e a cítara conforme necessário.

"Acho que a parte mais difícil é tocar o piano e a cítara simultaneamente. Eu tentei muitas vezes para conseguir essa posição para minha mão esquerda para tocar o piano, e a mão direita para tocar a cítara", disse Lin.

"Quando tenho que olhar para o piano e a cítara ao mesmo tempo, eu realmente gostaria que meus olhos pudessem se afastar mais. Se tenho que tocar juntos, eu preciso tocar por intuição."

Lin começou a tocar o piano aos 3 anos de idade. Seu interesse pela música logo se expandiu para outros instrumentos como violino, cítara, violão, instrumentos de percussão de jazz e a gaita.

Lin disse estar disposta a tentar outras apresentações criativas após o sucesso conquistado no YouTube.

"Depois que as pessoas viram esse vídeo, eles sugeriram que eu poderia tocar o tambor com meu pé e também acrescentar a gaita", afirmou.

"Eu disse OK, vou considerar isso."



Confira abaixo a performance da artista:

Agência Reuters Integrante de banda de Taiwan faz sucesso no YouTube

adblock ativo