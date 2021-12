Instituto Inhotim apresenta novas obras de seu acervo

Obras de Miguel Rio Branco, Hélio Oiticica e Neville D’Almeida, Dominique Gonzalez-Foerster e Rirkrit Tiravanija, todos artistas consagrados do panorama internacional da arte contemporânea, estão sendo apresentadas a jornalistas de todo o Brasil, nesta quinta-feira, 16, no Instituto Inhotim, em Brumadinho, a 65 quilômetros de Belo Horizonte. As obras permanentes dos artistas serão inauguradas no próximo dia 23 e integram a coleção do Inhotim, que hoje abriga mais de 500 obras de artistas consagrados de vários países.









