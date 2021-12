Instagram: Nordestino é o 2º na lista de mais influentes do mundo

O Instagram fez um levantamento com as contas dos Stories mais populares do mundo para comemorar dois anos da função. O brasileiro Carlinhos Maia é o segundo na lista, perdendo apenas para socialite e empresária Kim Kardashian.

O alagoano de 27 anos, que tem mais de oito milhões de seguidores na rede social, publicou um agradecimento aos seus fãs.

Além de ser o brasileiro mais influente do Instagram, ele lidera mais duas listas: as de contas mais visualizadas no Brasil e das contas que mais produzem Stories no Brasil. Confira os rankings abaixo:

Top 10 Stories mais visualizados no mundo

1 – Kim Kardashian

2 – Carlinhos Maia

3 – Kendall Jenner

4 – Beyoncé

5 – Kylie Jenner

6 – Whindersson Nunes

7 – Khloé Kardashian

8 – 9Gag

9 – Chiara Ferragni

10 – Chrissy Teigen

Top 10 contas mais visualizadas no Brasil

1 – Carlinhos Maia

2 – Whindersson Nunes

3 – Anitta

4 – Neymar

5 – Bruna Marquezine

6 – Luísa Sonza

7 – Ana Clara

8 – Marina Ruy Barbosa

9 – Fernanda Souza

10 – Maísa

Contas que mais produzem Stories no Brasil

1 – Carlinhos Maia

2 – Pabllo Vittar

3 – Celso Portiolli

4 – Tati Zaqui

5 – MC Bin Laden

6 – Gracyanne Barbosa

7 – Paula Fernandes

8 – David Brazil

9 – Cleo Pires

10 – Preta Gil

