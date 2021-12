Inspirado em Maju, Maria Júlia é um dos nomes de bebês mais populares de 2016

Maria Júlia Coutinho parece estar agradando tanto aos telespectadores do Jornal Nacional que seu nome virou, até mesmo, hit na lista dos mais populares de 2016.

Segundo levantamento do site BabyCenter Brasil, com base no cadastro de 163 mil crianças, Maria Júlia foi um dos nomes femininos que mais cresceram no último ano, ao lado de Eloah, Maria Valentina, Liz, Allana, Antonella, Elisa e Maria Cecília. Do lado masculino os destaques foram Luiz Miguel, Noah, João Guilherme, Enzo Gabriel, Anthony, Benjamin, Bento e João Miguel.

Em contrapartida, estão com a popularidade em baixa Bárbara, Amanda, Natália, Vitória, Eduarda, Bianca, Carolina e Luana, para as meninas, e Igor, Davi Luiz, João Lucas, Kaíque, Nathan, Rodrigo, Vítor, Francisco e Thiago para os garotos.

No ranking geral, personagens históricos, literários e religiosos seguem como principais inspirações na hora de batizar as crianças. Do lado feminino, o primeiro lugar é de Alice, seguido por Sophia, Laura, Valentina, Helena, Isabella, Manuela, Júlia, Luiza e Lívia.

Dentre as escolhas para os meninos, o top 10 é composto de Miguel, Arthur, Davi, Bernardo, Heitor, Gabriel, Pedro, Lorenzo, Lucas e Matheus.

