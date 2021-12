Insensato Coração: Pedro termina noivado com Luciana

O casal principal da novela Insensato Coração, da Rede Globo, já está se formando. No capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, dia 21, o personagem de Eriberto Leão, Pedro, terminará o noivado com Luciana (Fernanda Machado), depois de se apaixonar por Marina (Paola Oliveira), melhor amiga da sua noiva.



Na conversa com Luciana, Pedro é firme: "Eu quero cancelar o casamento porque estou com muitas dúvidas, não sei se estou fazendo a coisa certa pra nós dois, não dá para a gente se casar assim, entende?", diz.



Luciana não acredita no que ouviu e ele continua: "Eu já não sinto por você a emoção que eu sentia nos primeiros anos, ia me casar porque estava combinado, isso não é justo com nós dois, é perigoso, é...".

Desesperada, ela implora para que ele não desista da relação. "Mas não se termina um casamento assim, na véspera! Vai ser um escândalo, eu te imploro, não faz uma coisa dessas comigo!".

"Você já pensou no quanto isso é uma humilhação pra mim? O que é que eu vou dizer para os convidados? Nunca mais eu vou ter coragem de sair na rua!", diz ela, agarrada os braços de Pedro e chorando ao pensar em como contará tudo para a família.

