Insensato Coração: Marina leva tapa na cara de Luciana após contar a verdade

A segunda-feira, 24, em 'Insensato Coração' não será das melhores para Marina (Paola Oliveira). Depois de ser procurada por Luciana (Fernanda Machado) no hotel, que foi pedir ajuda à amiga para reatar o noivado, Marina revela que está apaixonada por Pedro (Eriberto Leão). Transtornada, Luciana perde a cabeça e parti pra cima da amiga com tudo.







Durante a conversa das duas, a ex-noiva de Pedro demonstra que está mais com vergonha pelo cancelamento da festa e com as aparências do que triste pelo rompimento do relacionamento com o piloto. Luciana chega a confessar que nem sabe mais se ama Pedro, mas prefere casar ao invés de ser abandonada à vésperas do casamento. Para a jovem, a situação pode acabar com sua imagem.









