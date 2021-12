Insensato Coração: Luciana morre em acidente de avião

A trama da nova novela da Globo terá mais uma cena dramática envolvendo um avião, segundo matéria publicada no Portal Terra, nesta sexta-feira, 21. Desta vez, o taxi aéreo pilotado por Pedro (Eriberto Leão) sofrerá uma pane e explodirá. Luciana (Fernanda Machado), ex-noiva do piloto, estará com ele na aeronave, mas não resistirá aos ferimentos e morrerá.



Marina (Paola Oliveira) está saindo do aeroporto, numa estrada paralela à pista, e vê a queda da aeronave. Ela e Werner (Zé Victor Castiel), chefe de Pedro, são os primeiros a chegar, antes que a explosão aconteça.



As equipes de resgate retiram Pedro e Luciana. Eles são levados para o hospital. Pedro sobrevive e fica temporariamente paraplégico. Já Luciana, apesar de internada às pressas, não resiste aos ferimentos e morre.



As cenas irão ao ar a partir de terça-feira (25).

adblock ativo