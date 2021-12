Insensato Coração: Deborah Secco vai contracenar com o marido

Casados na vida real, Deborah Secco e o jogador de futebol Roger Flores vão contracenar na novela Isensato Coração, da Rede Globo. Na trama, a personagem Natalie Lamour, vivida por Deborah, tentará tirar uma foto com o jogador em uma balada. A informação é do Portal Terra.



A personagem, que é ex-participante de reality show, faz de tudo para não ter seus 15 minutos de fama esquecidos. Enquanto está numa festa, Natalie traça um plano com seu amigo Roni (Leonardo Miggiorin) para abordar Roger e aparecer em alguma revista ou coluna social.



A cena vai ao ar no dia 3 de fevereiro.

