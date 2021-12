Insensato Coração: Carol recusa ajuda financeira de André para o filho

A festa na casa de Teodoro (Tarcisio Meira) vai dar o que falar em 'Insensato Coração', da Rede Globo. Organizada com o intuito de reaproximar as famílias Delamare e Drumond, o evento coloca, mais uma vez, Carol (Camila Pitanga) cara a cara com André (Lázaro Ramos).









