Insensato Coração: André acusa Carol de "golpe da barriga"

A história de Carol (Camila Pitanga) e André (Lázaro Ramos) está só começando em 'Insensato Coração'. Depois do acidente com a executiva, o design descobre que ela está grávida e resolve acabar com a dúvida que o atormenta. Ele vai até o trabalho de Carol, invade a sala dela e exige saber se o filho que ela espera é dele. Decepcionada com o ex-affair, ela se nega a responder e ele a acusa de estar esperando passar a época de interromper a gravidez para depois procurá-lo.









