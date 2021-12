Inscrições para seminário sobre diversidade terminam sexta

As inscrições para o III Seminário Políticas para Diversidade Cultural terminam nesta sexta-feira, 23. O evento é gratuito e ocorre nos dias 26 e 27 de maio, segunda e terça-feira, na Aliança Francesa, em Salvador. Os interessados podem se inscrever no site do seminário. As vagas são limitadas.

O evento propõe a discussão de questões ligadas à diversidade, dando enfoque às ligadas às políticas públicas e à implementação da Convenção da Unesco para Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais.

A programação conta com nomes importantes dos cenários culturais brasileiro e internacional, como o estudioso norte-americano George Yúdice, autor da obra "A Conveniência da Cultura". Ele vai encerrar o seminário no dia 27, às 17 horas.

Dentre os destaques, o professor Luis Albornóz, que vai discorrer sobre os desafios metodológicos de pesquisar a diversidade cultural, e a presidente da Agenda 21 para a cultura, Catherine Cullen, que vem ao Brasil pela primeira vez.

Além destes nomes, Anupama Sekhar (Asef/Singapura), César Bolaño (UFS), Cecilia Londres (CCPC/IPHAN) e Márcia Sant'Anna (Universidade Federal da Bahia - Ufba) também integram a programação de palestras.

O seminário, organizado pela Ufba, também conta com a apresentação de mais de 60 trabalhos de pesquisadores brasileiros, além dos minicursos "Pesquisar a diversidade cultural: desafios metodológicos", ministrado por Luis Albornóz, e "A Convenção da Unesco na atualidade", com Giselle Dupin (Minc). As atividades acontecem das 9h às 11h.

