Inscrições para oficinas do Cuca vão até esta quarta-feira

O Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca) da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) inscreve novos alunos para oficinas de teatro, dança, desenho, pintura, fotografia, ioga e karatê até esta quarta-feira, 9, pelo site do Cuca.

O cadastro não garante a efetivação da matricula. Será realizado um sorteio eletrônico o qual vai definir os candidatos contemplados, que devem informar dados pessoais, endereço, telefone e e-mail para contato durante a matrícula. O sistema vai fornecer login e senha.

A lista com os alunos sorteados para os cursos do semestre 2014.2 será divulgada no próximo dia 15. Será cobrada uma taxa única de matrícula no valor de R$ 80 aos alunos contemplados. Para confirmar a matrícula, que é presencial, também é preciso apresentar original de comprovante de residência e de documento de identificação com foto ou certidão de nascimento e original e cópia do comprovante de depósito da taxa de matrícula.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (75) 3221-9766 ou (75) 3221-9744.

