Inscrições para oficina gratuita do Bando de Teatro Olodum iniciam nesta segunda

O Bando de Teatro Olodum realizará, nos bairros de Pirajá e Engenho Velho de Brotas, a Oficina de 'Performance Negra' para jovens negros a partir de 16 anos que estejam em situação de vulnerabilidade econômica e social. As inscrições começam nesta segunda-feira, 8, no Centro de Cultura e Cidadania de Pirajá e no Cine Teatro Solar Boa Vista, das 9 às 12h e das 14 às 17h. Inscrições vão até 12 de julho.

Envolvendo teatro, dança e música, além de memória e identidade, os participantes irão realizar uma mostra dos resultados no próprio bairro e no Teatro Vila Velha, no Centro de Salvador, com temática em homenagem às mulheres negras latino-americanas e caribenhas.

Com 40 horas de aulas em cada comunidade, a oficina tem metodologia baseada na linguagem artística desenvolvida pelo Bando de Teatro Olodum em sua trajetória de quase 30, com diversos sucessos no teatro baiano, como Cabaré da Rrrrrrraça, Áfricas e Ó Paí Ó.

As vagas são limitadas e as aulas começam ainda no mês de julho.

