Inscrições para o Salão do Artesanato 2019 são abertas

Estão abertas até 5 de abril as inscrições para o 12ª Salão do Artesanato, que acontece em Brasília, de 8 a 12 de maio. O chamamento público da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) é destinado a artesãos, microempreendedores individuais (MEI) e associações de artesanato da Bahia.

>> Acesse aqui o edital completo

“Queremos incentivar, principalmente, a participação de entidades representativas do segmento que, uma vez organizadas, podem apresentar em seus estandes uma maior diversidade de produtos, ampliando o alcance de artesãs e artesãos contemplados”, destaca a coordenadora estadual de Fomento ao Artesanato, Luciana Embilina.

As inscrições podem ser realizadas presencialmente ou pelos Correios. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (71) 3116-6172.

