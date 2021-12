Inscrições para feiras e ações literárias do Petrobras Cultural são prorrogadas

As inscrições para projetos de feiras e ações literárias do Petrobras Cultural para Crianças foram prorrogadas até 12 de fevereiro. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas através do site da Petrobras. Os eventos poderão ser realizados em qualquer cidade do Brasil ou digitalmente.

Com um investimento total de R$ 2 milhões, a seleção é destinada a iniciativas com ênfase na primeira infância - crianças de até 6 anos de idade. Além de feiras literárias, serão recebidos projetos para bienais de livros, festas literárias, eventos de quadrinhos e outros formatos que possibilitem reunião de editores e livreiros para exposição de livros.

Os projetos também devem proporcionar a presença de autores, mesas de autógrafos, espaços para mesas de debate, de discussão e fóruns de temas ligados à área do livro e programação para o público em geral, com atividades voltadas à mediação e incentivo à leitura.

