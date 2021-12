Inscrições para a 40º Noite da Beleza Negra do Ilê Aiyê se iniciam nesta sexta-feira

As inscrições para a 40ª Noite da Beleza Negra do Ilê Aiyê, quando é eleita na Deusa do Ébano, têm início nesta sexta-feira, 26. As candidatas ao título de Rainha do Ilê Aiyê 2019 devem ter entre 18 e 30 anos e podem se inscrever por meio do site www.ileaiyeoficial.com como presencialmente, na sede do bloco, situada na Senzala do Barro Preto, no bairro do Curuzu, em Salvador.

O concurso abre inscrições às vésperas de o Ilê completar 45 anos, no dia 1º de novembro. O evento, que é um dos mais tradicionais do verão da capital baiana, será realizado no dia 16 de fevereiro de 2019. As interessadas terão até o dia 21 de dezembro para se candidatar. A pré-seleção ocorrerá no dia seguinte, 22, às 14h, na Senzala do Barro Preto.

De forma virtual ou presencial, as candidatas devem apresentar foto 3x4 ou corpo inteiro, sendo que não serão aceitas fotos em trajes de praia ou roupa íntima. As que optarem por fazer a inscrição na sede do Ilê, devem comparecer de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h.

A festa de aniversário do mais antigo bloco afro do Brasil será na Senzala do Barro Preto com o comando da Band´Ayiê e Daniela Mercury e participações dos blocos afro Malê, Muzenza, Olodum e do cantor Gerônimo Santana.

A Noite da Beleza Negra é uma festa de celebração e exaltação da beleza da mulher negra. No concurso, o Ilê Aiyê elege a Deusa do Ébano, que reinará à frente do bloco durante todo o ano, principalmente no Carnaval. O tema do ano que vem será apresentado oficialmente na festa de aniversário.

