Inscrições abertas para Festival do ilê Aiyê

Estão abertas, até o próximo dia 12, as inscrições para o 41º Festival de Música Negra do Ilê Aiyê, com o tema Diáspora Africana - Jamaica - Afrodescendentes. Realizadas na sede do Ilê Aiyê, na Senzala do Barro Preto, no Curuzu, as inscrições são para músicas da Categoria Poesia. Cada concorrente pode inscrever uma música, que deve ser entregue gravada num CD, com 10 cópias da letra. Informações: 71 2103-3400

