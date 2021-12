Inscrições abertas para curso de teatro no Xisto Bahia

Estão abertas as incrições para a nova turma do curso de Iniciação a Interpretação teatral, que será ministrada pelo professor e diretor Marcos Oliveira. No final do curso, os alunos vão receber o certificado e participarão da montagem de um espetáculo teatral.

As aulas acontecem aos sábados, no espaço Xisto Bahia, nos Barris, que fica ao lado da biblioteca pública, sempre das 09:00h às 12:00h. O valor da inscrição é de R$150 mensais.

As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de julho, quando será iniciada as aulas. Para maiores informações, os interessados devem ligar (71) 98868-9483 (OI - WhatsApp)/ (71) 991517460 (TIM).

adblock ativo