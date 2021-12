Inscrição para Prêmio Cultura Hip Hop termina neste domingo

Termina neste domingo, 19, o prazo para inscrição de projetos na segunda edição do Prêmio Cultura Hip Hop 2014, do Ministério da Cultura. Serão selecionadas 170 iniciativas para receber dinheiro a ser usado na execução do projeto. Podem participar propostas de shows, arranjos, vídeos, discos; arquivos audiovisuais, sites, seminários; cursos livres e oficinas relacionados ao hip hop.

Serão distribuídos 20 prêmios de R$ 20 mil para instituições privadas sem fins lucrativos e 150 prêmios de R$ 14,3 mil para pessoas físicas.

A intenção do concurso é estimular ações inovadoras que promovam a linguagem artística e incentivar a participação das pessoas que se destacam no hip hop. Busca ainda contribuir para o reconhecimento do hip hop como elemento da cultura brasileira.

As inscrições devem ser enviadas pelos correios para o endereço: Prêmio Cultura Hip Hop 2014; Centro da Música/Funarte, Rua da Imprensa, nº 1, Sala 1.308; Cep 20030-120, Rio de Janeiro (RJ).

