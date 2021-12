Inscrição para o Ciclo de História da Arte acaba esta quinta

Encerram nesta quinta-feira, 23, as inscrições para o III Ciclo de História da Arte, que será realizado pelo Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) nos dias 29, 30 e 31 de janeiro, no Centro Educacional Carneiro Ribeiro (Escola Parque), no bairro de Caixa d'Água, das 15h às 17h. As inscrições são gratuitas. O encontro pretende reunir interessados em arte para discutir as facetas do modernismo, arte contemporânea e latino-americana.

O primeiro dia do evento será ministrado por Priscila Lolata, mestre em História da Arte pela Escola de Belas Artes da Ufba, que irá falar sobre o tema Arte contemporânea: dos murais à intervenção urbana. No encontro, será discutido o fazer da arte, a relação entre os murais e a intervenção urbana, entre outros assuntos.

Já a palestra Arte Moderna: Modernistas baianos será comandada por Dilson Midlej, crítico de arte e mestre em Artes Visuais pela Ufba. As formas de expressão dos artistas serão expostas na aula.

Mariela Brazón Hernandez dará a aula sobre Arte Latino-Americana: Arte e espaços educativos na América Latina, uma explanação sobre a inserção da arte moderna em espaços educativos da América Latina.



Informações sobre o curso pelos telefones (71) 3117-6141 e 3117-6143.

adblock ativo