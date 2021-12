'Inimigos': novo espetáculo-game é lançado em abril

O espetáculo-game “Inimigos” será lançado no dia 9 de abril e que poderá ser baixado gratuitamente de sua data de estreia até 18 de abril no site oficial do coletivo cênico COATO.

O universo alternativo da produção é inspirado na obra de O Inimigo do Povo (1982), de Henrik Ibsen, e promete uma imersão aos sentidos, que possibilita entusiastas surdos e cegos a embarcarem nas aventuras por meio de suas extensões promotoras de acessibilidade.

A trama original de Ibsen conta a história de um médico em uma pequena cidade litorânea norueguesa que, ao tornar público um problema de contaminação dos recursos hídricos no balneário, torna-se gradativamente o inimigo do povo, ao contrário do que imaginara enquanto prestava esse parecer à saúde pública da população.

O ineditismo da junção entre artes cênicas, gamificação e o mundo do audiovisual é um dos atributos da obra virtual, que propõe uma reflexão sobre as questões do texto dramatúrgico, atualizando o cenário aos nossos contextos nacionais, instigando pessoas em todo território à reflexão e ação sobre crise de recursos hídricos, o descaso com a saúde pública e a corrupção política e social.

O espetáculo-game, que integra o projeto Um Inimigo do Povo, que comemora os sete anos do coletivo, poderá ser acessado por um aplicativo de celular inspirado principalmente por visual novels no estilo “Found Phone”.

Cada espectador-jogador assume o papel de um dos Personagens Título da peça e terá a oportunidade de navegar pelos jornais da cidade, contar com o auxílio de assistentes virtuais e a consulta de um GPS pessoal, no intento de resolver conflitos apresentados durante o desenvolvimento do arco narrativo.

Dividido em atos, o jogador poderá escolher o modo single (com os outros personagens tomando decisões pré-determinadas) e multiplayer aberto (em que vários jogadores se conectam).

O projeto é desenvolvido pelo coletivo COATO em parceria com a Game Dev Project (GDP) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e possui apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultural do Ministério do Turismo, Governo Federal.

