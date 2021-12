Iniciativas pessoais levam cultura à população gratuitamente

Imagine um lugar que reúne diferentes manifestações culturais, com apresentações de teatro, exibição de filmes e ações literárias. Pois bem, este lugar é a rua. Pelo menos para artistas que não esperam por iniciativas públicas e preferem agir, levando informação e entretenimento à população.

Este é o caso do músico Gil Félix, idealizador do projeto Cinema na Praça, que todas as quintas-feiras, há seis anos, exibe filmes infantis e documentários na Escadaria da Igreja do Paço, no Pelourinho. As sessões começam às 18h e reúnem crianças, estudantes, turistas e moradores da região e de bairros vizinhos.

Com a boa repercussão nos três primeiros anos, o projeto foi ampliado e ganhou mais um dia de programação, desta vez às quartas-feiras, para circular em outros bairros de Salvador e municípios da Região Metropolitana. Algumas sessões chegam a ter 150 pessoas, que assistem aos filmes e participam de debates com professores e outros especialistas, a depender do tema escolhido.

"Nosso foco é a educação. É difícil trabalhar com filmes que não são comerciais, mas as pessoas acham interessante e nós investimos nisto. Exibimos principalmente documentários, mas também trazemos musicais, dramas e filmes baseados em fatos reais, com temas relacionados ao que acontece no mundo", explica Gil Félix.

Arte social - Da mesma forma que Gil, o ator Dêvid Gonçalves sentia falta de uma programação teatral diversificada e de fácil acesso ao público. Há 13 anos, o também diretor montou o Grupo Anexus, que apresenta diferentes espetáculos nas ruas do Centro Histórico e em outros bairros da capital baiana.

Uma das peças encenadas é Contadores da cena - do teatro que você tem ao teatro que você quer, que estreia nova montagem todos os anos, no mês de março. "Falamos de como a arte é vista pelo capitalismo e o que nós podemos fazer para ter o direito à cultura", explica Dêvid.

O grupo reúne não só atores profissionais, mas também amadores e pessoas que nunca fizeram teatro. Para participar, basta ter mais de 18 anos e frequentar os ensaios, que acontecem durante todos os finais de semana, das 14h às 18h, na Praça das Artes, no Pelourinho. Durante os encontros, os atores aprendem não só as técnicas tradicionais do teatro, mas também as estratégias de apresentação nas ruas.

Os espetáculos já foram apresentados em diferentes locais da cidade, como na Praça da Piedade, no Relógio de São Pedro e no bairro de Cajazeiras, e tratam principalmente de temas sociais e ambientais, cujos textos são de autoria do próprio Dêvid.

Para o diretor, o trabalho realizado pelo grupo ainda não é valorizado como deveria. Por falta de recursos, os materiais são guardados em locais sem estrutura, que podem prejudicar figurinos, cenários e outros elementos das apresentações. "Os artistas de rua não são mendigos. Faltam políticas públicas sérias que possam nos dar sustentabilidade", enfatiza.

Incentivo à leitura - O designer Augusto Leal, de 25 anos, sempre foi apaixonado por livros. Entretanto, a única biblioteca pública localizada no município de Simões Filho, onde mora, não conseguia atrair a atenção de crianças e adolescentes, principalmente as que moravam nas localidades mais distantes do centro da cidade.

Para reverter esta situação e ampliar o acesso do público jovem à leitura, Augusto criou a Bibliocicleta. Trata-se de um projeto itinerante que circula pelos bairros levando livros infantis e adultos para a população. "Pesquisei vários tipos de transporte: caminhão, carroça e carro, mas não tinha dinheiro para comprar. O veículo teria que ter baixo custo e fácil manutenção. O único disponível era a bicicleta", explica.

Após projetar e construir um suporte para os livros, que fica acoplado à bicicleta, Augusto o apresentou como trabalho de conclusão de curso na Escola de Belas Artes e ganhou reconhecimento também fora da faculdade. Por causa do projeto, foi convidado para participar da III Bienal Brasileira de Design, em Curitiba, e indicado ao Prêmio Internacional de Design.

Durante um turno do dia, a Bibliocicleta estaciona em um bairro e disponibiliza os livros para a leitura no local. Quem quiser, também pode levá-los para casa e socializar as informações com a família e amigos. Entre as principais áreas de interesse, estão quadrinhos, poesias, contos e clássicos da literatura. A reposição do material é feita por meio de doações de instituições ou de pessoas que já conhecem o trabalho.

Mas as ações não param por aí. Em 2011, Augusto criou um projeto de formação de multiplicadores da Bibliocicleta, que foi contemplado por um edital do Ministério da Cultura como Ponto de Leitura. Cinco bicicletas foram distribuídas nos bairros que possuíam maiores índices de violência, eram mais afastados do centro e contavam com alguma instituição que trabalhasse pelo local - ONG, igreja, terreiro de candomblé, entre outros.

Em seguida, os moradores e representantes da instituição participam de uma oficina, onde aprendem a construir o suporte para a bicicleta: desenham a estrutura, fazem as medidas, cortam, montam e pintam. O resultado do trabalho fica para a própria comunidade, que passa a gerir a "filial" do projeto.

"A gente aprendeu que essa conversa de que as pessoas não gostam de ler é mentira. O que falta é oportunidade de acesso ao livro, que hoje é muito caro para quem ganha um salário mínimo. Quando a Bibliocicleta chega, os meninos querem levar até mais de um livro, então eles também funcionam como multiplicadores do conhecimento", ressalta Augusto.

Em média, cada viagem leva cerca de 60 livros, número que pode aumentar a depender do lugar. O projeto promete crescer ainda mais com a criação do Instituto Alvorada, que vai abrigar os livros doados e oferecer aulas de teatro e outras atividades culturais. Para saber como doar livros, basta acessar o site ou o perfil no Facebook.

adblock ativo