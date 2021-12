Ingressos para show do U2 no Brasil estão esgotados

Estão esgotados os ingressos para o show que a banda U2 fará em São Paulo, no dia 9 de abril de 2011, no estádio do Morumbi. De acordo com informações publicadas nesta terça-feira, 7, pela Folha de S. Paulo, os tíquetes começaram a ser vendidos à 0h desta terça, no site oficial da banda.

A apresentação faz parte da turnê 360º e terá cerca de duas horas de duração. No repertório, músicas do álbum mais recente do U2, "No Line on the Horizon", e clássicos da carreira como "One", "Mysterious Ways", "Where The Streets Have No Name" e "New Year's Day".

O show será realizado em uma estrutura de 50 metros de altura em forma de garra dentro da qual fica o palco. Um telão cilíndrico exibirá a performance para todo o estádio.

Os ingressos variavam de R$ 70 (cadeira superior amarela com visão parcial) a R$ 1 mil (Red Zone).

