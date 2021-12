Ingressos para show do Martagão ainda estão à venda

Os ingressos para o show beneficente da cantora Ivete Sangalo e da Orquestra Juvenil da Bahia (Neojiba) em prol do Hospital Martagão Gesteira ainda estão à venda. A entrada para o espetáculo do dia 18 de dezembro varia de R$25 a R$700. O objetivo do evento é arrecadar fundos para a reforma do Martagão.

Com uma homenagem aos 50 anos de carreira de Caetano Veloso e Gilberto Gil, a apresentação será na Arena Fonte Nova, com participações especiais dos cantores Carlinhos Brown, Claudia Leitte e Preta Gil.

Os ingressos estão à venda em loja exclusiva no Salvador Shopping, nos balcões Ticketmix e A Tarde dos shoppings da Bahia, Barra, Paralela, Salvador Norte, além do Pida, no shopping Piedade, e Academia Vila Forma (Rio Vermelho). Além de estar disponível no site do Blue Ticket. A compra pode ser parcelada em até duas vezes no cartão.

Reforma

O prédio da instituição tem apresentado infraestrutura precária e algumas áreas desativadas. "Os atendimentos estão começando a ser afetados pela infraestrutura", disse o superintendente da Liga Álvaro Bahia, Antônio Novaes.

A infraestrutura conta com brinquedoteca, biblioteca, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e laboratórios. O Martagão realiza, por ano, 58 mil atendimentos especializados, mais de sete mil internações, cerca de 5.700 cirurgias e 30 mil diagnósticos.

De acordo com a presidente das Voluntárias Sociais, a ideia é arrecadar mais do que os R$ 4 milhões necessários para a reforma, para que possa ser construída uma casa de apoio às mães do hospital.

