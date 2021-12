Ingressos para show do Black Eyed Peas começam a ser vendidos na terça

Começa a ser vendido nesta terça-feira, 28, o primeiro lote de ingressos para o show do grupo The Black Eyed Peas em Salvador. Os bilhetes serão vendidos na loja BEP do Shopping Iguatemi e pela internet, no site Live Pass (clique aqui e acesse).

A Timbalada fará a abertura da festa que acontece dia 19 de outubro, no Parque de Exposições, na Avenida Paralela. Os organizadores do evento garantem que o espaço contará com quatro áreas para acomodar o público – Espaço Golden, Camarote, Espaço Premiun e Pista.





adblock ativo