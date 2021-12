Ingressos para show do Backstreet Boys no Brasil já estão em pré-venda

A produtora do grupo norte-americano Backstreet Boys, Time For Fun, começou a vender nesta quinta-feira, 9, os ingressos para os shows do grupo no Brasil, em fevereiro de 2011. De acordo com informações do portal UOL, a pré-venda para clientes dos cartões Credicard, Citibank e Diners se estende até o dia 15 de dezembro.

A compra pode ser feita no site Tickets For Fun (clique aqui e acesse), pelo telefone 4003-5588 (válido para todo o país) e demais pontos de venda. O público geral poderá comprar as entradas a partir do dia 16 de dezembro.



A boyband se apresenta em Recife (Chevrolet Hall, 18/02), Brasília (Ginásio Nilson Nelson, 20/02), Belo Horizonte (Chevrolet Hall, 23/02), Rio de Janeiro (Citibank Hall, 25/02) e São Paulo (Credicard Hall, 260/2).



Confira os valores dos ingressos em cada cidade. Os preços para o show em Recife, onde não terá pré-venda, ainda não foram divulgados pela Time For Fun.



Brasília: R$ 160 (pista 1º lote), R$ 180 (pista 2º lote), R$ 200 (pista 3º lote), R$ 260 (pista premium 1º lote), R$ 300 (pista premium 2º lote) e R$ 340 (pista premium 3º lote)



Belo Horizonte: R$ 180 (pista 1º lote), R$ 200 (pista 2º lote) e R$ 220 (pista 3º lote)



Rio de Janeiro: R$ 160 (pista), R$ 300 (pista premium e poltronas) e R$ 400 (camarotes)



São Paulo: R$ 100 (plateia superior setor 3), R$ 110 (plateia superior setor 2), R$ 120 (plateia superior setor 1), R$ 200 (pista), R$ 300 (camarotes no setor 2) e R$ 400 (pista premium e camarotes no setor 1).

