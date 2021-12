Ingressos para show de Lenine na Concha Acústica estão à venda

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música



Os ingressos para o show de Lenine, pelo Projeto MPB Petrobras, já estão à venda. Os bilhetes custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Castro Alves, no Campo Grande, e nos SACs (Serviço de Atendimento ao Cidadão) dos Shoppings Barra e Iguatemi.



A apresentação do cantor e compositor pernambucano está programada para acontecer no dia 23 de janeiro, a partir das 18 horas, na Concha Acústica do TCA. Canções como “Labiata”, “Paciência”, “Hoje Eu Quero Sair Só” e “Jack Soul Brasileiro” farão parte do repertório.

