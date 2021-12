Ingressos para show de Lenine estão esgotados

>> Confira outras opções no Roteiro de Música

Os ingressos para o show de Lenine já estão esgotados. O cantor se apresenta dentro da programação do Projeto MPB Petrobras no próximo dia 23, às 18 horas, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.



Canções como “Labiata”, “Paciência”, “Hoje Eu Quero Sair Só” e “Jack Soul Brasileiro” fazem parte do repertório do cantor. Os ingressos foram vendidos por R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia).





