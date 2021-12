Ingressos para o show de Paul McCartney estão esgotados

Está esgotada a venda de todos os ingressos para o show de Paul McCartney no Rio de Janeiro, que acontece no dia 22 de maio no estádio João Havelange (Engenhão). A venda oficial dos bilhetes, que começou às 9h desta quinta-feira, 14, durou cerca de 1h30.







A compra pode ser realizada pelo site Ingresso.com (acesse aqui) e na bilheteria do estádio Engenhão (Setor Norte, rua das Oficinas, s/nº).









adblock ativo