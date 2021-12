Ingressos para o show da Nação Zumbi começam a ser vendidos nesta quinta

Começam a ser vendidos nesta quinta-feira, 18, os ingressos para o show do grupo Nação Zumbi, que acontece dia 4 de dezembro (sábado) na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, a partir das 18 horas. Os pernambucanos trazem o espetáculo Fome de Tudo, nome do último álbum lançado em 2007.

Os bilhetes estão à venda nos postos dos SACs dos shoppings Barra, Iguatemi e na bilheteria do TCA. Os produtores da festa fazem uma campanha para que internautas escolham duas bandas que farão parte do evento. Para participar é preciso votar na enquete montada no Portal Conexão Vivo (clique aqui e acesse).





O Conexão Vivo é um programa nacional de desenvolvimento do setor musical, que movimentou a cena cultural com shows, oficinas, semanas de formação, debates e festivais em toda a Bahia. Entre os artistas que se apresentaram em Salvador estão Otto, BNegão e Kid Vinil.

Na noite da Nação Zumbi, espera-se a sonoridade que resgata o autêntico frevo surgido nos becos de Olinda, sempre mesclado com uma batida rock. O grupo ganhou projeção nacional depois de liderado por Chico Science, que faleceu em 1997. Hoje, tem como vocalista Jorge Du Peixe, conhecido por sua atuação com grafite, desenho e percussão.

Serviço



Projeto Conexão Vivo – show da Nação Zumbi

Onde: Teatro Castro Alves

Quando: dia 4 de dezembro, às 18 horas

Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Mais informações: (71) 3535-0600

