Ingressos para filme sobre Edir Macedo são distribuidos de graça, diz colunista

Alguns ingressos para o filme que conta a história do bispo Edir Macedo, "Nada a perder", estão sendo distribuídos de forma gratuita no Rio de Janeiro, segundo o colunista Léo Dias.

De acordo com a publicação, havia pessoas no mercado entregando convites para funcionários e clientes. Além das entradas, combos com pipoca e refrigerante também estavam sendo oferecidos nas ruas de forma gratuita.