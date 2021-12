Ingressos para 1º ensaio Timbalada do ano começam a ser vendidos nesta 4ª

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música



Os ingressos para o primeiro ensaio do ano da Timbalada começam a ser vendidos nesta quarta-feira, 5. O evento será realizado no domingo, 9, a partir das 18 horas no Museu Du Ritmo, no bairro do Comércio. A organização do evento não informou se haverá participação especial de outros artistas.



Os interessados em adquirir os ingressos da festa devem ir até a sede da banda, que fica localizada na Alameda Benevento, nº113, Pituba. Cada pessoa pode comprar apenas dois ingressos. Para isso, é necessário apresentar CPF e documento oficial com foto. A medida é necessária para evitar a ação de cambistas.

