Ingressos esgotados para show de Novos Baianos na Concha

Os ingressos para o dia 15 do Festival "Eu Sou a Concha" já estão esgotados, informou a assessoria do Teatro Castro Alves. As vendas para os dois dias do festival, já que o 1º dia é só para convidados, foram iniciadas às 9h deste sábado,30. Por volta das 11h os ingressos para o dia 15, que tem os Novos Baianos como atração, já tinham acabado.

"Quem conseguiu comprar após esse horário foi sorte, pois só foram liberados ingressos que não tiveram liberação do cartão de crédito", informou a assessoria.

Na internet, a advogada Talita Castro relatou que no posto de vendas do Shopping Barra houve problemas. "Os ingressos, como havia sido divulgado, teriam a venda iniciada às 9h em todos os canais. Porém isso não ocorreu no Shopping Barra, onde venda somente iniciou às 10h10".

Talita conta ainda que chegou lá por volta das 6h30 e saiu as 11h50 sem o ingresso para o dia 15, mesmo com senha para comprar em mãos. "Deixei o maridão na net para tentar comprar e, com muito sacrifício, ele conseguiu", comemora a advogada apesar do transtorno sofrido.

A assessoria ficou de ver o que aconteceu juntamente com a Ingresso Rápido, responsável pelo sistema de bilhetes do teatro. A reportagem também tentou contato com o SAC Barra mas não obteve sucesso.

O festival será realizado entre 13 e 15 de maio, e marca a reinauguração da Concha Acústica que está fechado para reforma desde 2013.

Os shows serão de Carlinhos Brown e Baiana System (14 de maio) e dos Novos Baianos (15 de maio). A apresentação do dia 13, que terá Maria Bethânia como atração, é só para convidados.

Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), com vendas simultâneas em todos os canais de vendas do TCA. Cada pessoa terá direito a adquirir apenas um par de ingressos para o dia 14 e um par para o dia 15. Ainda há ingressos para o dia 14, quem quiser adquirir pela internet é só acessar o site.

