Ingressos esgotados para show de Daniel Boaventura

Estão esgotados os ingressos para o show de lançamento da turnê do cantor e ator Daniel Boaventura. O intérprete do personagem Sólon, da novela 'Cama de Gato' (Rede Globo), apresenta-se neste sábado, 10, às 21h, na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA).

A turnê começou este mês, após o término das gravações do folhetim da Globo. Boaventura faz releitura de clássicos internacionais, como "Fly Me to the Moon" (Frank Sinatra), "I'm in the Mood for Love" (Rod Stewart), "The Captain of Her Heart" (Double) e "Love is in the Air" (Paul Young), entre outras.

adblock ativo