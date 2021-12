Ingressos de 7 Conto  A Comédia já estão à venda

>> Confira aqui outras opções de programação



Estão à venda os ingressos para conferir o espetáculo “7 Conto – A Comédia”, do ator baiano Luis Miranda, que reestreia em Salvador no dia 10 de setembro. A montagem fica em cartaz até 21 de novembro, no Teatro Jorge Amado, sempre às sextas e aos sábados, às 22 horas, e aos domingos, às 20 horas. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro.



“7 Conto – A Comédia”, sob a direção de Ingrid Guimarães e com texto do próprio Luis Miranda, fala sobre as diferenças do Brasil através da história de vida de sete personagens. A montagem, que esteve em Salvador há dois anos, volta com piadas inéditas e figurino novo criado pela estilista Kitty Cohin.





Evento: Espetáculo “7 Conto – A Comédia” volta a Salvador

Dia/hora: Às sextas e aos sábados, às 22 horas, e aos domingos, às 20 horas

Temporada: De 10 de setembro até 21 de novembro

Local: Teatro Jorge Amado - Avenida Manoel Dias da Silva, 2177, Pituba

Informações: (71) 3525-9720 ou 3525-9708

Ingresso: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

À venda: Bilheteria do teatro (Seg a sex. das 16h às 20h; sab. 14h às 20h)

