Ingressos à venda para show de Alceu Valença e Elba Ramalho

Já está aberta a venda de ingressos para a terceira edição do Som na Fonte, que acontece no dia 26 de setembro, na Tenda da praça Sul da Itaipava Arena Fonte Nova. O evento contará com shows do cantor e compositor Alceu Valença e da cantora Elba Ramalho.

Os ingressos custam R$ 140 e R$ 70 e podem ser adquiridas nos balcões da Ticketmix dos shoppings da Bahia, Barra, Salvador e Paralela, pelo aplicativo e site Ingresse e pelo site www.ingressorapido.com.br.

