Ingressos à venda para Cócegas

Confira espetáculos que estão em cartaz na cidade







Ingrid Guimarães e Heloísa Perissé estão de volta a Salvador com o espetáculo Cócegas. Na peça, que fica em cartaz entre os dias 3 e 6 de junho, no Cine-Teatro Sesc Casa do Comércio, a dupla apresenta nove esquetes de humor.









