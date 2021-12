Já estão à venda, nos balcões dos principais shoppings de Salvador, os ingressos para o show Maria Gadú e Caetano Veloso, em Praia do Forte, dia 17 de setembro, às 21h. Os ingressos custam R$ 80 (meia) e R$ 160 (inteira), e camarote R$ 300,00 (inteira).

A dupla apresenta sucessos do DVD Multishow, entre eles, O Leãozinho, Rapte-me Camaleoa, Tudo Diferente. Jau faz o show de encerramento com hits e músicas do novo CD Aplauso para o Sol.

|Serviço|

Evento: Caetano Veloso e Maria Gadú

Local: Praia do Forte (Antiga pista de pouso)

Data: Sábado, 17 de setembro, às 21h

Ingressos: Pista: R$ 160 e camarote: R$ 300

Assista ao vídeo da apresentação de Maria Gadú e Caetano Veloso no DVD Multishow

Da redação Ingressos à venda para Caetano e Maria Gadú na Praia do Forte

