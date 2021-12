Ingresso esgotados para segundo show de Los Hermanos

Ingressos para segundo show dos Los Hermanos, no dia 18 de outubro, já estão esgotados. O movimento começou desde as primeiras horas desta segunda-feira, 30. Algumas pessoas começaram a chegar para adquirir os bilhetes desde as 4h de hoje, segundo a produção do evento. Os bilhetes começaram a ser vendidos a partir do meio-dia nas bilheterias do TCA nos SACS do Shopping Iguatemi e Barra e no próprio Teatro Castro Aves, no Campo Grande.





Mais – Em Salvador, a banda se apresentará nos dias 17 e 18 de outubro, na Conha Acústica. O acesso para aqueles que compraram bilhetes com valor de meia-entrada será permitido mediante apresentação de carteira estudantil e documento pessoal de identificação com foto.

Além da capital baiana, a banda fará apresentações em Recife, dia 15, no Cabanga Iate Clube, em Fortaleza, no dia 16, no Ceará Music em Fortaleza. O grupo carioca volta a ser reunir em uma mini-turnê por cidades nordestinas depois de abrir os shows do Radiohead em janeiro de 2009 em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em 2007, a banda anunciou recesso por tempo indeterminado.

