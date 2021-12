Informalidade caracteriza a posse de Jorge Portugal

Nada de cinza se repetindo em gravatas e ternos, nada de plateia enterrada em silêncio sepulcral. Nada de solene, nada de protocolos (e isto sendo bom, bem bom): foi exatamente assim a cerimônia de posse de Jorge Portugal, novo secretário de Cultura do Estado, que aconteceu ontem de manhã, no Palácio Rio Branco.

Do outro lado do palco, a plateia era composta por artistas das mais diversas linguagens: de literatura a música, de artes plásticas a cinema. Espalhada por cadeiras e pelos corredores e varandas do lugar, a classe artística baiana lotou o Palácio para ouvir as últimas palavras públicas de Albino Rubim no cargo de secretário e as primeiras do novo titular da pasta da cultura, Jorge Portugal. O clima era de encontros, acenos de mão, abraços fraternos entre velhos conhecidos.

A data escolhida não foi à toa: nesta terça-feira, 6, oi dia de Reis, comemorada com cantoria desde cedo na casa de Portugal. "Minha mãe acordava cantando lá em casa. Todo dia 6 de janeiro eu faço isso, por isso quis que fosse hoje", conta.

Atraso financeiro

Antes de passar o cargo de secretário de cultura para Portugal, Albino Rubim fez uma revisão dos anos em que esteve à frente da pasta, falando de avanços (como os orçamentos do Fundo de Cultura e do FazCultura e a realização da Bienal da Bahia), mas também da necessidade de conter os atrasos financeiros.

Albino disse que o desafio não era pequeno, mas que estava certo de que seu sucessor trataria a pasta com muito amor e carinho. Foi assim, aliás, que a pasta foi passada de uma mão a outra: num caloroso e risonho abraço entre os dois.

"Ele tem toda condição de fazer uma excelente gestão de continuidade de políticas. A cultura precisa de amadurecimento, as políticas não podem ser momentâneas", crê Albino.

Em suas primeiras palavras como secretário estadual de Cultura, Jorge Portugal até tentou seguir o script (uma ou duas folhas impressas e grampeadas com um texto escrito), mas logo trocou tudo pelo improviso. Falou que o coração pulsava de uma maneira especial e contou a história de como Gonzaguinha havia escrito o sucesso O Que É O Que É.

Em instantes, o microfone, que esperava um discurso, transmitia uma canção. Portugal cantou e foi acompanhado pelo público que assistia à cerimônia de posse. Em coro, os presentes responderam: "Mas isso não impede que eu repita: é bonita, é bonita, é bonita!".

Quando o discurso e as palmas acabaram, o palco ficou pequeno para tanta gente querendo saudar o novo secretário. Eram amigos, parceiros de arte e artistas baianos, todos num mini carnaval (de tão apertado e suado), para cumprimentá-lo. Teve selfies, maniçoba de Santo Amaro para celebrar e lágrimas nos olhos do novo secretário.



Emocionado e sorridente, ele contou, em entrevista exclusiva, que tem trabalhado 14 horas por dia desde que recebeu o convite para ser secretário.

"Eu estava em casa me preparando para tirar um cochilo. O telefone tocou, era Vevé (Everaldo Anunciação, presidente do PT Bahia). Falei que gostei do time de Rui Costa, e ele disse: 'o técnico quer falar com você'. Passou o telefone e Rui me convidou para fazer parte do time. Tive 24 horas para responder e topei", revela.

Classe artística

A cantora Margareth Menezes foi uma das primeiras a entrar na muvuca para saudar Portugal. "A escolha dele foi bastante acertada. Jorge é muito querido por todos". Maestro da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), Carlos Prazeres também aposta no carisma de Portugal como um trunfo. "Isso ainda vai abrir muitas portas para a cultura baiana".

Diretora da Fundação Casa de Jorge Amado e membro da Academia de Letras da Bahia, a poeta Myriam Fraga também gostou. "Acho que ele sempre prestigiou muito a cultura da Bahia, e a relação dele com a educação há de ser muito boa para a cultura. Estamos precisando disso", afirma.

Capinan, compositor e nome importante no Tropicalismo, também gostou. "O governador está a fim de demonstrar a compreensão de que política sem cultura é uma coisa vazia".

