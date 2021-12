Indonésia censura cena de beijo de 'Aquaman', segundo fãs do filme

Internautas da Indonésia estão comentando no Twitter que o país censurou o beijo entre Arthur Curry e a Princesa Mera, em Aquaman. Esta matéria contém spoilers.

A cena dura cerca de 20 segundos e os fãs indonésios perceberam que havia algo de errado no filme. "Os dois deram um beijão perto do fim do filme? Juraria, pelo o que eu vejo na Indonésia, que foi cortado", escreveu um internauta.

Uma outra fã ironizou o corte: "Há uma cena de beijo? Porque, caso contrário, há alguma edição de m... (risos). A Indonésia censura coisas assim?".

A agência estatal Lembaga Sensor Film, responsável por avaliar os filmes que entram no país, listou em seu site que a obra tem 142 minutos de duração. No entanto, as informações da Warner Bros constam 143 minutos e oito segundos.

Até o momento desta publicação, não houve um posicionamento oficial da Warner e do órgão governamental da Indonésia sobre as declarações feitas no Twitter.

