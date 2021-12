Indicações de Lady Gaga no VMA 2010 batem recorde na premiação da MTV

Lady Gaga recebeu nesta terça-feira (3) um total de 13 indicações ao MTV Video Music Awards, marcando um novo recorde de maior número de indicações para um artista em uma temporada única dos VMA, informou a MTV.







O rapper Eminem foi o artista masculino mais citado, com oito indicações, graças ao sucesso de seu álbum mais recente, "Recovery", e o ídolo adolescente canadense Justin Bieber recebeu sua primeira indicação, na categoria de melhor artista revelação pelo vídeo do single "Baby". A novata Ke$ha juntou-se aos veteranos Jay-Z, Alicia Keys, Katy Perry, Usher e a banda indie Florence and the Machine, entre outros indicados.









